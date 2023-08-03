ЦБ показал официальный логотип цифрового рубля
Совет директоров Банка России одобрил логотип национальной цифровой валюты, который состоит из двух связанных между собой элементов. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
На логотипе изображен знак рубля и обрамляющая его окружность, которая, «с одной стороны, повторяет форму традиционной монеты, а с другой — перекликается с логотипом Банка России», отмечается в сообщении.
Основными цветами логотипа стали кораллово-алый и белый.
«Логотип будет интегрирован в банковские мобильные приложения, через которые пользователи смогут открывать цифровые кошельки и проводить операции с цифровыми рублями», - пояснил регулятор.
Банк России начал работу по созданию цифрового рубля в 2021 году. Планируется, что он станет полноправной платежной единицей и будет использоваться для переводов и оплаты товаров. Пока система будет работать в тестовом режиме. Тестирование цифрового рубля начнется в августе, в нем примут участие клиенты банков пилотной группы.
Ранее Госдума одобрила закон, создающий базу для внедрения цифрового рубля и осуществления безналичных расчетов с его помощью.