ЦБ показал официальный логотип цифрового рубля

Совет директоров Банка России одобрил логотип национальной цифровой валюты, который состоит из двух связанных между собой элементов. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

На логотипе изображен знак рубля и обрамляющая его окружность, которая, «с одной стороны, повторяет форму традиционной монеты, а с другой — перекликается с логотипом Банка России», отмечается в сообщении.

Основными цветами логотипа стали кораллово-алый и белый.

Банк России

«Логотип будет интегрирован в банковские мобильные приложения, через которые пользователи смогут открывать цифровые кошельки и проводить операции с цифровыми рублями», - пояснил регулятор.

Банк России начал работу по созданию цифрового рубля в 2021 году. Планируется, что он станет полноправной платежной единицей и будет использоваться для переводов и оплаты товаров. Пока система будет работать в тестовом режиме. Тестирование цифрового рубля начнется в августе, в нем примут участие клиенты банков пилотной группы.