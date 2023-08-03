Эксперт оценил вероятность восстановления наивысшего кредитного рейтинга США

Растущая политическая нестабильность помешает США восстановить наивысший рейтинг AAA от Fitch в обозримом будущем. Об этом заявил руководитель отдела исследований макроэкономической политики State Street Global Advisors Эллиот Хентов в интервью CNBC.

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«Я думаю, не нужно быть гением аналитики, чтобы понять, что финансовое положение и ситуация с государственным долгом США намного хуже, чем были раньше, и они несопоставимы ни с одной из других стран с рейтингом AAA», — оценил ситуацию он.

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На вопрос о вероятности восстановления рейтинга США в ближайшее время экономист ответил категорическим «нет».

«Это краткий ответ, если только вы не надеетесь, что политика страны развернется к более стабильному и предсказуемому курсу», — добавил Хентов.

Экономист работал в Standard & Poor's (S&P), аналитической компании, которая в 2011 года понижала кредитный рейтинг США, сославшись на политическую напряженность после продолжительных споров в Вашингтоне по поводу повышения потолка госдолга. Глава отдела глобальной экономики и тематических исследований Deutsche Bank Джим Рид однако считает, что, несмотря на некие параллели в ситуации с госдолгом, понижение рейтинга S&P 12 лет назад произошло на совершенно ином политическом фоне.

Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг США с ААА до АА+ в ночь на 2 августа, что означает незначительное повышение риска дефолта. Как отметили специалисты, в следующие три года страну ожидает ухудшение финансового положения, а также увеличение государственного долга. Агентство также объяснило снижение рейтинга «неоднократными отменами лимитов долга и решениями, принимаемыми в последнюю минуту» в последние 20 лет.