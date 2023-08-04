Финансист назвал внедрение цифрового рубля преждевременным

Решение о внедрении цифрового рубля было преждевременным, российским властям стоит задуматься прежде всего о стабилизации экономики. Такое мнение высказал член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он заявил, что новая валюта — это цифровой суррогат, который вводится в то время, когда «рубль находится в состоянии коллапса», а из страны вывозится капитал. По словам Лосева, думать о цифровой валюте нельзя до тех пор, пока Центральный банк и правительство не стабилизируют финансовый рынок и рубль.

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Финансист назвал основные причины проблем с российской национальной валютой. В первую очередь это «колоссальный отток капитала, который, по сути, рекордный». Все средства, что поступают через экспорт, остаются на Западе, «все, что мы успеваем получить, тут же выводится», добавил Лосев. При этом финансист счел, что эти средства поддерживают финансовую систему стран, которым Россия противостоит в экономической войне.

Напомнил Лосев и о высоком спросе на иностранную валюту при низком предложении. Это объясняется большим объемом закупки товаров за границей, так как внутреннее производство растет только в ограниченных сферах, добавил он. Поэтому курс рубля на бирже «стремится к антирекордам», заключил эксперт.

Для выходя из сложившейся ситуации Лосев предложил «забыть про торги доллар-рубль на Московской бирже и торговать парой юань-рубль, а все остальное рассчитывать через кросс курс к юаню», так как Китай является основным торговым партнером России. Специалист заявил, что Центробанк в состоянии совершать юаневые интервенции на рынке, однако пока этого не делает.

Подписанный президентом Владимиром Путиным в июле закон о внедрении цифрового рубля в России вступил в силу 1 августа. Цифровой рубль представляет собой цифровой код, хранящийся в специальном электронном кошельке. От криптовалют он отличается тем, что выпускается исключительно Центробанком и обеспечивается его резервами.