Отдых в России подорожал более чем на 30%

Цены на туры в России в августе выросли в среднем на 29-33%. Объясняется это снижением стоимости зарубежной перевозки.

«Рост среднего чека при бронировании туров на внутренних курортных выше, чем на зарубежных. Отдых в России и Абхазии в августе подорожал в среднем на 29—33% в годовом выражении, а в Турции и Египте — в пределах 17%», — пишет «КоммКоммерсант», ссылаясь на данные туроператоров.

Как сообщается в материале, динамика связана с расширением объема и снижением стоимости зарубежной перевозки, в то время, когда цены на перелеты внутри страны туроператоры называют высокими.

В частности, по оценкам Travelata.ru, Россия и Абхазия в структуре бронирований совокупно занимают 23%, что соответствует уровню 2022 года. По данным «Слетать.ру», средний чек на российские курорты за год вырос на 15%, почти до 98 тысяч рублей, в Абхазию на 20%, примерно до 119 тысяч руб. На направления в августе пришлось 32,5% и 7,4% спроса соответственно.