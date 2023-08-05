Глава Минэкономразвития спрогнозировал рост ВВП России по итогам 2023 года

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что рост ВВП России по итогам 2023 года составит более 2%. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

Он добавил, что министерство представит оценку ВВП на последующие годы.

«Мы в августе заканчиваем эту работу, поэтому представим все цифры, все прокомментируем», — сказал он.

Ранее глава Министерства финансов России Антон Силуанов также сообщил, что рост ВВП Российской Федерации по итогам текущего года ожидается не менее чем на 2%.

25 июля председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что западные страны ошиблись, считая российскую экономику «ахиллесовой пятой».