Дерипаска: ближайшие 10 лет бюджету США будет тяжело сводить концы с концами

Российский предприниматель Олег Дерипаска считает, что США ближайшие 10 лет ждут серьезные финансовые проблемы. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале .

По его словам, рост доходности 30-летних казначейских облигаций на фоне снижения ликвидности является очередным сигналом о подступающей эпохе проблем для государственных финансов США. Бизнесмен отметил, что с дефицитом от 5% до 7% "федеральному бюджету ближайшие 10 лет будет тяжело сводить концы с концами".