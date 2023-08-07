Экономист оценил влияние миллиардных убытков компаний ЕС на экономику региона

«100 миллиардов евро — это, конечно, большая величина, в том числе для региональной экономики. Весь мировой ВВП составляет около 120 триллионов долларов. В расчете на мир это не так много, но для Европы это значительная величина.



Мы видим статистику, которую раскрывает Международный валютный фонд и Всемирный банк. Европа, конечно, медленнее растет, чем США, медленнее восстанавливается, даже медленнее растет и медленнее падает инфляция. Во многом это результат конфликта, который происходит на Украине, в том числе это как раз результат потерь компаний из-за санкций. Но российская экономика, конечно, тоже страдает от этих санкций», — сказал экономист.