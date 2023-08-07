Посол РФ в Катаре рассказал о совместных проектах на 160 млрд рублей

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Посол России в Катаре Дмитрий Догадкин анонсировал, что Москва и Доха занимаются проработкой совместных проектов на сумму более 160 миллиардов рублей. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Догадкина, между двумя странами расширяется взаимодействие в инвестиционной сфере. Дипломат подчеркнул, что товарооборот Российской Федерации и Катара в первом квартале текущего года составил почти 70 миллионов катарских риалов.

Он отметил, что перспективным направлением взаимодействия власти стран считают также сотрудничество в сфере транспорта и логистики.