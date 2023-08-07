Импорт пива в Россию значительно вырос

С начала 2023-го поставки в Россию пива взлетели. Импорт напитков с января по июнь увеличился почти на 35 процентов в годовом выражении и составил 179,9 миллиона литров, Текущие показатели больше уровня 2019 и 2020 годов на 20,8 и 4,7 процента соответственно, со ссылкой на данные участников рынка пива сообщает «Коммерсантъ».

Крупнейшим поставщиком пива в Россию осталась Германия — в годовом выражении отгрузки выросли на 46,4 процента, до 102,7 миллиона литров. Импорт напитков из Бельгии удвоился и составил 19,4 миллиона литров. Поставки из Чехии выросли на 32,4 процента, до 19,2 миллиона литров. Импорт пива из Китая также вырос вдвое, до 8,4 миллиона литров

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Большую часть импорта обеспечили ритейлеры, по словам управляющего директора X5 Import Артема Переславцева, поставки увеличиваются за счет собственных торговых марок (СТМ) и эксклюзивных брендов. Немецкие заводы часто выпускают пиво под брендами торговых сетей, и оно популярно в России, так как немецкие напитки ассоциируются с высоким качеством, добавил основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин.

Как отметил, гендиректор «Волковской пивоварни», президент Ассоциации крафтовых пивоварен Алексей Аксель, в Россию возобновились поставки ушедших брендов вроде Guinness и Corona Extra. Популярные импортные напитки снова стали вытеснять из баров и ресторанов местное крафтовое пиво, пояснил он.

Весной 2022 года мировые производители алкоголя объявили о приостановке поставок или прекращении работы в России. Так, Carlsberg временно остановил производство в стране, заморозил новые инвестиции и прекратил экспорт российским пивоваренным заводам. В результате введения санкций также появились проблемы с логистикой, осложнившие поставки.

Глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин заявил, что импорт пива и пивных напитков в 2022 году сократился почти на четверть — на 22,9 процента. Отчасти на снижение поставок повлиял энергетический кризис: производство стало более затратным, напитка стали меньше выпускать и меньше поставлять за рубеж.