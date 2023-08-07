Миру предрекли рост цен на сахар

Проблемы с урожаем вкупе с ростом внутреннего спроса могут заставить власти Индии резко сократить объемы вывоза сахара за рубеж. Если это произойдет, мир может столкнуться с ростом цен на этот продукт, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогнозы отраслевых экспертов.

В Ассоциации сахарных заводов Индии ожидают, что объемы производства сахара в стране по итогам 2023-24 сельскохозяйственного года сократятся на 3,4 процента в сравнении с показателем прошлого года и составят 31,7 миллиона тонн. Спад будет вызван снижением урожайности на фоне усиления влияния природного феномена Эль-Ниньо в Южной и Юго-Восточной Азии.

Кроме того, в последнее время в стране вырос спрос на сахар со стороны индийских производителей биоэтанола. На эти цели сейчас заводы направляют на 9,8 процента больше сахара, чем годом ранее. Вышеперечисленные факторы могут привести к резкому сокращению объемов поставок сахара за границу — вплоть до эмбарго, заявил глава отдела сахара и этанола в компании Tropical Research Services Энрике Акамин.