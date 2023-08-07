Саудовская Аравия резко поднимет стоимость нефти для Европы

Саудовская Аравия готовится к резкому повышению стоимости нефти для европейских государств. Об этом сообщили в госкомпании Saudi Aramco, передает «Интерфакс».

Больше всего возрастет цена «легких» сортов нефти для стран Северо-Западной Европы. Она поднимется на $2-3 за баррель. Для покупателей из Средиземноморья она станет дороже на $1-1,5 за баррель.

Также подчеркивается, что нефть с поставкой в страны Азии повысится в цене в сентябре на $0,3-0,7 за баррель.

Исключение - марка Arab Extra Light, стоимость которой будет все еще выше цены корзины нефти Оман/Дубай на $2,55 за баррель.

Стоимость топлива для американских покупателей в следующем месяце не корректироваться не будет.