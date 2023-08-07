В Свердловской области при обрушении трубы на заводе пострадали три человека

Труба должна была обрушиться в назначенное время, над этим работала подрядная организация, но что-то пошло не по плану.

"Около 14.36 трое альпинистов проводили работы по подготовке к демонтажу объектов и оборудования. Они находились на площадке на высоте 55 метров. При подготовке демонтажа труб одна из них упала. Двое пострадавших доставлены в больницу с травмами, в том числе с множественными переломами. Один работник находится под завалами", - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.