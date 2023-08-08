Россия и Китай резко нарастили торговлю

Товарооборот между Россией и Китаем составил 134,104 миллиарда долларов на период с января по июль 2023 года. Из этого следует, что оборот вырос на 36,5%.

«Товарооборот между Россией и Китаем в январе—июле 2023 года вырос на 36,5% и составил 134,104 миллиарда долларов», — следует из опубликованных данных главного таможенного управления Китая.

КНР ввезла в РФ товары стоимостью в 62,545 миллиарда долларов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 73,4%. При этом поставки из России в Китай также выросли на 15,1% и составили 71,559 миллиарда долларов.

Обратная ситуация складывается между Китаем и США. С начала года товарооборот между Пекином и Вашингтоном упал на 15,4%. За отчетный период товарооборот составил 381,5 миллиарда долларов.