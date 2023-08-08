Банк Англии предупредил о неизбежном росте цен на продукты

"К сожалению, дни, когда цены на продукты питания начнут снижаться, <…> еще не скоро наступят, если наступят вообще", - приводит слова Пилла газета Financial Times.



"Некоторые товары, например, яйца или молоко, могут подешеветь в ближайшее время, однако существенных изменений, которые бы сняли давление с наименее состоятельных домохозяйств, не произойдет", - убежден Пилл.