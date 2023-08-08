Оценено влияние падающего рубля на повышение цен
Снижение курса национальной валюты имеет значительный потенциальный проинфляционный эффект. Согласно бюллетеню «Комментарии о государстве и бизнесе» Центра развития НИУ ВШЭ, такая динамика добавляет к общей инфляции от 1,5 до 3 процентных пунктов, передает РБК.
По словам авторов, в связи с большим объемом запасов, которые были сформированы при более высоком курсе, перенос валютных издержек в цены оказался отложенным. Он еще не проявился полностью, указали специалисты.
В пресс-службе Банка России отметили, что при падении курса на 10% годовая инфляция растет на 0,5–0,6 п.п. Там также подчеркнули, что наблюдаемое ослабление курса национальной валюты, вероятно, проявится в ценах на горизонте вплоть до года.
Управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах назвал инфляционный эффект ослабления рубля неизбежным. Он обратил внимание на то, что существенную долю в структуре российского потребления занимает импорт или товары, зависимые от мировых цен.
7 августа российская валюта значительно ослабела к основным иностранным валютам. Курс доллара впервые с марта 2022 года рос выше отметки в 97 рублей, курс евро в моменте преодолел отметку в 106 рублей.