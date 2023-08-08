Экс-министр экономики РФ рассказал о перспективах отмены санкций

Бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев высказал мнение, что антироссийские санкции не будут полностью сняты сразу после завершения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Нечаева, хотя санкции в ближайшее время отменены не будут, западный бизнес, заинтересованный в возобновлении торгово-экономических отношений с Россией, начнет активно лоббировать их постепенную отмену.

Кроме того, экс-министр считает, что российскому государству необходимо максимально сократить свое присутствие в экономике страны. В частности, по его мнению, вместо создания новых госкорпораций следует развивать частный сектор, рыночные институты и менять налоговое законодательство таким образом, чтобы стимулировать инновации.

Вопрос о целесообразности уменьшения государственного участия в экономике РФ неоднократно поднимался в последние годы. Ряд экономистов считают, что приватизация поможет стране эффективнее преодолеть последствия санкций и нарастить внешнеторговый оборот.