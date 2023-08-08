Турции предрекли экономические проблемы из-за взрыва в порту Дериндже

Независимый эксперт рынка Леонид Холод предрек Турции экономические проблемы из-за взрыва в порту Дериндже. Своим мнением доктор экономических наук поделился в беседе с «Лентой.ру». Также он оценил влияние взрыва на мировой рынок продовольствия.

© Lenta.ru

Экономист сообщил, что уничтоженные зерновые запасы составляли ничтожное количество для мирового рынка.

«Мировой рынок переваривает примерно 200 миллионов тонн пшеницы. Поэтому на нем отражается убыток или прибыток только миллионов тонн», — сообщил он.

Зерновая пыль очень взрывоопасная. Такое бывает

Леонид Холод, экономист

По словам Холода, взрыв в турецком порту может вызвать небольшой всплеск цен на муку на мировом рынке в том случае, если зерно было переработано в муку и мука уже была законтрактована в Европе.

«А вот для Турции это беда, нехорошая история. Потому что сколько бы там не взорвалось — это минус внутренний рынок. А компенсировать это можно будет только поставками», — заключил экономист.

Ранее в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что в хранилище, где произошел взрыв, было 75 тысяч тонн зерна. Согласно предварительным данным, около 20 процентов этих запасов было повреждено.