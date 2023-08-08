Молдавия обсуждает договор о свободной торговле с Израилем

Молдавия обсуждает подписание договора о свободной торговле с Израилем, а также сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Об этом сообщил вице-премьер, глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Николай Попеску .

"Сегодня мы обсудили много проектов и инициатив. Мы уже начали подготовку к переговорам по договору о свободной торговле, где видим большой потенциал", - сказал Попеску в ходе брифинга с главой МИД Израиля Эли Коэном в Кишиневе.

Он привел данные, согласно которым товарооборот между двумя странами в прошлом году вырос на 70%, до $42 млн. Как отметил вице-премьер, Молдавия заинтересована в наращивании экспорта в Израиль зерна, свежих фруктов, орехов, а также ковровых изделий. В обратном направлении Кишинев хотел бы импортировать удобрения для растениеводства, уточнил Попеску. Кроме того, Молдавия заинтересована в привлечении инвестиций Израиля и сотрудничестве между сельскохозяйственными ведомствами двух стран, отметил вице-премьер.