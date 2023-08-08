Путин объяснил повышение ключевой ставки

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли заявил, что Центральный банк повысил ключевую ставку в ответ на рост цен. Его слова приводит РИА Новости.

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В ходе встречи председатель совета директоров АО «БТС-МОСТ» Руслан Байсаров сказал, что действующая ставка, по его мнению, высокая, и создает препятствия для реализации крупных инфраструктурных проектов. «Мы приходим с большими объектами, нам приходится банку платить колоссальные деньги из-за таких условий», — отметил он.

Президент объяснил, что ставка увеличилась в связи с тенденциями, связанными с разогревом инфляции. «И Центральный банк, как ключевая организация ответственная за сохранение макроэкономической стабильности, вынуждена была среагировать соответствующим образом», — сказал Путин. Он также обратился к правительству с предложением проработать идеи по этому вопросу