ЕК подтвердила использование компаниями Запада газохранилищ Украины

Заместитель главы Европейской комиссии (ЕК) Марош Шефчович заявил в соцсети X («икс», ранее Twitter), что Еврокомиссия официально подтвердила, что компании западных стран используют газохранилища на Украине для хранения своего газа. Об этом сообщает ТАСС.

© Газета.Ru

«Европейские газовые трейдеры все больше используют мощности по хранению газа на Украине, это укрепит энергобезопасность Европы», — отметил он.

Шефчович указал, что этого удалось добиться с помощью «активного диалога между трейдерами и сотрудничества Европейский союз — Украина».

В конце мая министр энергетики России Николай Шульгинов заявлял, что западные страны не переставали приобретать российский газ и нефть, но теперь они это делают через обходные пути.