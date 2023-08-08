Уровень ВВП Белоруссии вырос на 2%

«Мы видим, как работают промышленные предприятия, практически с темпом роста в 106% мы движемся по всем товарным позициям: и по транспорту, и по пищевой, и по легкой промышленности. Причем с опережением», – заявил министр экономики Беларуси Александр Червяков.