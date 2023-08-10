Эксперт спрогнозировал рост экспорта угля из России в Китай до 100 млн тонн

Россия "на горизонте этого десятилетия" может нарастить поставки угля в Китай до 100 млн тонн, в Индию - до 40 млн тонн. Всего потенциал роста экспорта в Азию оценивается в дополнительные 50-60 млн тонн - перспективными направлениями остаются Таиланд, Малайзия, Вьетнам и Шри-Ланка, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Запрет на импорт угля из России в страны Евросоюза начал действовать 10 августа 2022 года. При этом по итогам 2022 года Китай стал крупнейшим покупателем российского угля - поставки выросли на четверть и составили 67,1 млн тонн. В то же время экспорт в Индию вырос в три раза, до 20 млн тонн, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак в своей статье для журнала "Энергетическая политика".

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В сентябре 2022 года китайские власти подтвердили начало строительства дополнительных угольных генерирующих мощностей с общей установленной мощностью 165 ГВт, к 2025 году они достигнут 270 ГВт.

"Несмотря на быстрое развитие "зеленой" энергетики, угольная генерация остается основой энергобаланса в Китае как минимум в этом десятилетии", - отметил руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов.

Он напомнил, что в 2022 году Россия стала вторым крупнейшим экспортером угля в Китай после Индонезии. Развитие Северного морского пути позволит и дальше наращивать поставки энергоносителя в этом направлении.

"Столкнувшись с дефицитом российского угля в портах Дальнего Востока, китайские импортеры переключились на импорт российской продукции с западного направления. Российский экспорт угля в Китай за первые пять месяцев этого года вырос в 1,9 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С учетом размера китайского рынка, Россия вполне может нарастить экспорт угля в Китай до 100 млн тонн на горизонте этого десятилетия. Большую роль в данном направлении может сыграть развитие Севморпути", - полагает аналитик.

По словам Красноженова, Индия исторически не являлась традиционным рынком для российского энергетического угля, но учитывая высокий уровень цен в 2022 году и использование дисконтов, российские экспортеры смогли зайти на этот рынок.

"Россия во втором полугодии 2022 года конкурировала за четвертое место с США среди крупнейших поставщиков угля в Индию. Индия в январе - мае 2023 года импортировала 12,2 млн тонн российского энергетического угля, что в три раза больше объемов за аналогичный период прошлого года. На горизонте этого десятилетия можно говорить о росте экспорта российского угля в Индию до 40 млн тонн", - считает эксперт.

Другие направления для поставок угля

Аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев полагает, что перспективными остаются и другие растущие экономики Юго-Восточной Азии, включая Шри-Ланку, Таиланд, Малайзию и Вьетнам, где российский уголь может успешно конкурировать как с более дорогим австралийским, так и с менее калорийным индонезийским углем.

Так, экспорт угля из России в Шри-Ланку достиг 350 тыс. тонн в апреле 2023 года, продемонстрировав трехкратный рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, отметил Красноженов.

Импорт российского угля наращивает и Турция, добавил Калачев, "возможно, не только для себя, но и для поставок в третьи страны".

Аналитик ФГ "Финам" отметил, что преимуществами России в качестве экспортера остаются высокая калорийность угля по сравнению с индонезийским и более низкие цены по сравнению с австралийским углем.

"И, в отличие от США, Россия не конкурирует и не ведет торговые войны со странами региона Юго-Восточной Азии, и готова предоставлять им скидки", - указал он.

Сдерживающие факторы

Возможности угольного экспорта в направлении Юго-Востока сдерживает недостаточная развитость транспортной инфраструктуры, отметил Калачев. По его словам, необходимо как расширение пропускной способности железных дорог, так и развитие угольных терминалов морских портов, а также наличие собственного балкерного флота.

"Это масштабные задачи, которые не под силу решить самим угольным компаниям. Тут требуются содействие и инвестиции государства", - полагает эксперт.

По оценкам Красноженова, потенциал роста экспорта в Азию значителен - можно говорить о дополнительных 50-60 млн тонн. Однако для увеличения поставок необходимы инвестиции крупных угольных компаний в портовую инфраструктуру, считает он.

Сейчас "А-Проперти" Альберта Авдоляна строит Тихоокеанскую железную дорогу, которая будет проходить через территории Якутии и Хабаровского края и выйдет на мыс Манорский в Охотском море, где одновременно строится инфраструктура порта "Эльга".

Провозная мощность составит 30 млн тонн в год, общая протяженность частной железнодорожной ветки превысит 500 км.

В УК "ЭЛСИ" подтвердили ТАСС, что проект планируется вывести на полную мощность в 2026 году, построено уже 150 км путей.

"Ведутся работы по созданию морского грузового фронта, строительству мостового перехода через реку Малый Джелон, устройству технологической автомобильной дороги. Начато устройство выгрузочного парка. Все работы идут в соответствии с намеченными сроками строительства", - сообщили в компании.