ЦБ запустит операции с цифровым рублем 15 августа
Старт операций реальных клиентов с цифровым рублем состоится 15 августа, заявила во время пресс-конференции первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
Регулятор рассчитывает, что в пилоте с реальными цифровыми рублями с участием ограниченного числа клиентов будет участвовать 13 банков, следует из слов Скоробогатовой. Ранее предполагалось, что он будет проходить в несколько этапов в 2023 и 2024 годах. Ко второму этапу тестирования присоединятся еще 16 банков.
Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года. ЦБ в начале августа определился с тарифами для операций с цифровыми рублями, которые начнут действовать с января 2025 года.