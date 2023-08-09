Старт операций реальных клиентов с цифровым рублем состоится 15 августа, заявила во время пресс-конференции первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Регулятор рассчитывает, что в пилоте с реальными цифровыми рублями с участием ограниченного числа клиентов будет участвовать 13 банков, следует из слов Скоробогатовой. Ранее предполагалось, что он будет проходить в несколько этапов в 2023 и 2024 годах. Ко второму этапу тестирования присоединятся еще 16 банков.