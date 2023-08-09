Стало известно о росте импорта российской продукции в США

Импорт российских товаров в США вырос, заявил ТАСС генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров. По его словам, импорт товаров из РФ в США достиг в мае $503 млн, в апреле он составлял $215 млн. Такой показатель, в первую очередь, связан с химической продукцией.

«В основном рост за счет продукции неорганической химии. Конечно, цифры абсолютно не отвечают ни потенциалу, ни возможностям российской и американской сторон. Обеспокоенность американского бизнеса здесь понятна», — сказал Захаров.

Дипломат отметил, что американский бизнес хочет возобновить сотрудничество с РФ, поскольку проекты в Африке и Латинской Америке по своей рентабельности и доходности не так привлекательны для их крупного бизнеса. Он добавил, что США могут создать новые логистические цепочки, однако это займет много лет. Кроме того, Захаров указал на то, что американцы с ревностью следят за проходящими в России экономическими форумами, поскольку их мероприятия не собирают столько представителей бизнеса из других стран.