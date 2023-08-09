Названо последствие ухода в цифровую валюту

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик рассказал, что ожидает рынок после ухода в цифровую валюту. Так, он прогнозирует сдвиг в мировых платежах, передает агентство «Прайм».

Кулик также отметил, что все остальные крупные страны тоже делают свои цифровые валюты. После интеграции этих платформ друг с другом начнут работать расчеты в цифровых валютах этих стран, минуя старую инфраструктуру, указал он.

«Под старой инфраструктурой я имею в виду SWIFT, Euroclear, стандартные межбанковские отношения и так далее», — пояснил заместитель президента — председателя правления ВТБ.

Банк России начал работу по созданию цифрового рубля в 2021 году. Планируется, что он станет полноправной платежной единицей и будет использоваться для переводов и оплаты товаров. Пока система будет работать в тестовом режиме. Тестирование цифрового рубля начнется в августе, в нем примут участие клиенты банков пилотной группы.