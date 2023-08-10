Аналитики рассказали, когда экономика России выйдет из кризиса

Эксперты не разделяют оптимистичный прогноз американского агентства Bloomberg о том, что экономика России оправится от кризиса уже к середине 2024 года. Как считают опрошенные агентством «Прайм» специалисты, на восстановление потребуется больше времени.

По мнению доцента РЭУ Максима Максимова, аналитика Bloomberg не всегда отражает реальную ситуацию в России. Он отметил, что в настоящее время уже наблюдается двузначный рост в ряде секторов промышленности. При сохранении ориентиров новой промполитики темпы, обещанные Bloomberg, могут быть достигнуты уже к весне 2024 года.

Другие эксперты более сдержаны в оценках. По их мнению, 2023 год останется сложным с почти нулевыми темпами роста ВВП. Восстановление в 2024 году возможно на уровне 1-1,5%, что ниже средних показателей 2010-х годов.

Основными рисками называют высокую инфляцию, турбулентность национальной валюты и кадровый голод в сфере производства. Кроме того, по мнению экспертов, экономика претерпит серьезную трансформацию и уже не вернется к докризисному состоянию.

«Даже если она достигнет и перегонит докризисные показатели, все равно такой, как раньше, уже не будет», — считает экономист Егор Клопенко.