Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России упали в июле на 11,2 процента в годовом выражении. Об этом со ссылкой на данные Kpler сообщает «Коммерсантъ».

Всего на экспорт было отправлено 2 миллиона тонн СПГ. Из этого объема почти половина поставок была отгружена в Азию (0,93 миллиона тонн), чуть меньше — в Европу (0,88 миллиона тонн). Еще 0,29 миллиона тонн следовали без указания порта назначения или еще не поступили получателю. Суммарно за январь-июль 2023 года экспорт СПГ из России снизился до 18,46 миллиона тонн (на 3,5 процента), из которых 9,48 миллиона были отправлены в Европу.

Сокращение объема поставок связано с плановым обслуживанием линий сжижения газа на основных предприятиях, сообщает издание. В июне останавливалась одна из линий завода «Ямал СПГ», а с июля начался плановый ремонт на «Сахалине-2».

Независимый эксперт Александр Собко спрогнозировал, что в августе также будет наблюдаться снижение экспорта из-за технических работ на СПГ-заводах. Иван Тимонин из компании «Имплемента» добавил, что по этой причине в августе будут фактически доступны только 1,9 из 2,5 миллиона тонн производственных мощностей в месячном выражении.