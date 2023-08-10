В МИД РФ рассказали, сработали ли антироссийские санкции

«Мы не упали ни в экономическую, ни в социальную пропасть, страна уверенно демонстрирует потенциал поступательного развития», — отметил дипломат, ссылаясь на данные Всемирного банка и МВФ.

По его словам, желание США и ЕС «задушить Россию» даже за счет благополучия собственных народов преобладает над здравым смыслом, так как Запад продолжает вводить новые пакеты санкций.

До этого ТАСС сообщал, что запрет на экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л и гибридных машин вступил в силу в Японии с 9 августа.