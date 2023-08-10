Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Индию и Китай

По данным организации, в июне Россия обеспечила почти 20% от общего объема импорта нефти Китаем, что на на 5% больше по сравнению с маем, он составил 12,7 млн баррелей в сутки. При этом на Саудовскую Аравию пришлось 15% поставок, на Малайзию – почти 11%, передает ТАСС.