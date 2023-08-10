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В России создадут центр информационной безопасности цифровой экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит 3,3 миллиарда рублей на создание центра информационной безопасности цифровой экономики. Об этом сообщает РИА «Новости».

В России создадут центр информационной безопасности цифровой экономики
© РИА Новости

«В условиях внешнего давления особенно важно стимулировать развитие собственных разработок в самых разных отраслях, в том числе в тех, которые обеспечивают сохранность значимых для граждан и бизнеса сведений», – заявил он.

Мишустин также добавил, что на эти деньги планируется создать инфраструктуру для реализации научно-исследовательских и конструкторских работ в данной сфере. которые помогут внедрить соответствующие технологии в дальнейшем.

Ранее Мишустин назвал инженеров самыми востребованными работниками в России.

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