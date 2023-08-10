В России создадут центр информационной безопасности цифровой экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит 3,3 миллиарда рублей на создание центра информационной безопасности цифровой экономики. Об этом сообщает РИА «Новости».
«В условиях внешнего давления особенно важно стимулировать развитие собственных разработок в самых разных отраслях, в том числе в тех, которые обеспечивают сохранность значимых для граждан и бизнеса сведений», – заявил он.
Мишустин также добавил, что на эти деньги планируется создать инфраструктуру для реализации научно-исследовательских и конструкторских работ в данной сфере. которые помогут внедрить соответствующие технологии в дальнейшем.
Ранее Мишустин назвал инженеров самыми востребованными работниками в России.
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