SCMP: БРИКС может превратиться в аналог G7

Страны БРИКС могут изменить действующий порядок в мировой экономике и превратить объединение в аналог «Большой семерки» (G7), написал журналист Энтони Роули в газете South China Morning Post. По его мнению, такое развитие событий окажет очень серьезное влияние на международные отношения.

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Инициированные БРИКС преобразования мировой экономической и финансовой систем набирают темп. Большее значение имеет не расширение БРИКС, а ее растущее влияние на мировую экономику и укрепление ее голоса в рамках Международного валютного фонда, — заявил он.

Роули отметил, что о желании вступить или сотрудничать с БРИКС заявили более 40 стран. Журналист уверен, что большое значение имеет не расширение самого объединения, а усиление его влияния на мировую экономику и укрепление голоса в рамках Международного валютного фонда.