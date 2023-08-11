В Румынии обсудят вывоз украинского зерна по суше

В Румынии 11 августа пройдет встреча по обсуждению альтернативного экспорта украинского зерна, в которой примут участие министры Молдавии, Румынии и Украины, а также чиновники из США и Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Игоря Захарова.