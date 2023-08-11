Исследование Rambler&Co: почти 75% россиян считают, что цифровой рубль не повлияет на жизнь

В России принят закон о введение цифрового рубля. Тестирование начнётся уже с августа 2023 года, массовое внедрение запланировано на 2025. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co опросили почти 120 тысяч интернет-пользователей, чтобы узнать, как они относятся к третьей форме национальной валюты (в дополнение к наличным и электронным деньгам).

© Иллюстрация к исследованию сгенерирована нейросетью Kandinsky 2.2.

По мнению 41% россиян, цифровой рубль мало повлияет на жизнь физических лиц. 34% считают, что это, возможно, усложнит финансовую систему, а 25% приветствуют нововведение, потому что банковские операции станут удобнее.

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При этом респонденты видят больше пользы для предпринимателей. Так, почти половина (49%) уверены, что это сильная антикоррупционная мера, а 40% считают, что цифровой рубль может сократить расходы юридических лиц. 7% отмечают, что новой формой национальной валюты будет удобнее платить налоги, 4% – зарплату.

На вопрос, будут ли они лично пользоваться цифровым рублём, большинство (56%) ответили утвердительно. Среди них 32% уверены, что будет легче совершать покупки в интернете, 24% считают, что это упростит процессы накопления и инвестирования. А 44% пока не планируют ею пользоваться.

Большинство неопределившихся (85%) респондентов будут готовы опробовать новинку только после полноценного введения, 15% изъявили желание участвовать в тестировании с августа 2023 года.

Вероятно, осторожное отношение к цифровому рублю связано с недостаточной осведомлённостью о криптовалютах в целом. Так, 53% респондентов не понимают, как она работает, но 31% уже начали погружаться в тему. Только 13% доверяют ей так же, как и наличным или электронным деньгам, лишь 3% – больше, чем традиционным формам оплаты.

Большинство (88%) россиян не использовали криптовалюты в принципе. Из тех, кто знаком с этим методом, отметили, что применяли его для развлечения или NFT (5%), оплачивали покупки в зарубежных и российских онлайн-магазинах (4%), проводили гражданско-правовые сделки (3%).