Россия в июле сохранила экспорт нефти и нефтепродуктов на уровне июня - 7,3 млн баррелей в сутки, при этом доходы страны от экспорта выросли на $2,5 млрд, до $15,3 млрд, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Это максимальный уровень с ноября прошлого года.