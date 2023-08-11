Россия в июле сохранила экспорт нефти и нефтепродуктов на уровне июня - 7,3 млн баррелей в сутки, при этом доходы страны от экспорта выросли на $2,5 млрд, до $15,3 млрд, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Это максимальный уровень с ноября прошлого года.
При этом 80% экспорта российской нефти в июле пришлось на Китай и Индию.
"Высокие цены на нефть в сочетании с уменьшением дисконта на российские сорта подтолкнули оцениваемую выручку от экспорта на $2,5 млрд, до $15,3 млрд", - говорится в отчете.
При этом МЭА отмечает, что это на $4,1 млрд ниже уровня июля прошлого года.