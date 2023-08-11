Центробанк в условиях ухудшения геополитической обстановки и экономической ситуации в мире рассматривает два альтернативных сценария. Один из них предполагает усиление фрагментации мировой экономики и санкционного давления на Россию, другой дополнительно учитывает возможное ухудшение ситуации в финансовом секторе, что может привести к глобальному финансовому кризису.

Как говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов, оба сценария в прогнозе предполагают более высокую инфляцию и проведение более жесткой денежно-кредитной политики по сравнению с базовым сценарием. В связи с этим инфляция вернется к целевому значению позже, чем в базовом сценарии.

Повышение ставок денежно-кредитной политики развитыми странами уже сейчас одно из самых быстрых в истории. Это приводит к снижению стоимости традиционных и надежных активов, таких как гособлигации или недвижимость, а также представляет риски для финансовой стабильности, отмечается в проекте, опубликованном Центробанком 11 августа.

При этом в Банке России опасаются, что наблюдаемый на рынках повышенный оптимизм может быстро смениться неуверенностью и массовым избавлением от рисковых активов.

«Реализация процентного риска для нескольких крупных участников рынка может привести к росту неопределенности и снижению доверия к финансовой системе в целом, вызвать эффект домино и вылиться в мировой кризис, сопоставимый по масштабам с кризисом 2007-2008 годов», — говорится в документе.

Вместе с тем проходящие процессы фрагментации экономики лишь усилят негативные тенденции. Санкционное давление на экономику РФ, по оценке регулятора, также будет расти, а мировой спрос на фоне рецессии в экономиках США и Европы резко упадет. Цены на нефть будут падать и к 2025 году составят 30 долларов за баррель.

Сокращение российской экономики будет длиться два года, в результате значительно упадет уровень ВВП, полагают в ЦБ.

«Инфляция в первый год шока вырастает до 11-13% — повлияют как усиление шоков предложения, так и ослабление рубля», — указывается в проекте документа.

Чтобы не допустить раскручивания инфляционной спирали, регулятор будет вынужден пойти на существенное увеличение ставки — в среднем за год она будет находиться в диапазоне 12,5-13,5%.

Снижение ставки, по прогнозу Центробанка, возможно в конце 2024 года, но в 2025 году ее средний уровень «все равно останется в жесткой области».

«Такая денежно-кредитная политика позволит вернуть инфляцию на цель в 2025 году и удерживать ее вблизи цели в дальнейшем», — добавили в Банке России.