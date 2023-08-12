Глава ЦБ Ирана: США разблокировали иранские активы на $6 млрд

«Все валютные захваченные ресурсы Ирана в Южной Корее были разблокированы, а затраты на конвертацию его валюты из вон в евро также были приняты третьей страной. Соответственно, вскоре все эти ресурсы в евро поступят на счета 6 иранских банков в Катаре», — сообщил Фарзин.