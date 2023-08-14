В ЦБ не увидели рисков для финансовой стабильности на фоне слабеющего рубля. Ранее в понедельник курс российской валюты преодолел психологический уровень в 100 рублей за доллар, поднявшись в момент до 101 рубля, евро на Мосбирже торгуется уже выше 110 рублей.

Комментируя ситуацию на бирже, в пресс-службе Банка России сообщили, что на сегодня угрозы финансовой стабильности нет. Там напомнили, что на обменный курс влияет большое число факторов.

Регулятор пояснил, что наряду со значительным сокращением стоимостных объемов экспорта происходит расширение спроса на импорт в связи ростом внутреннего спроса, в том числе на фоне высоких темпов кредитования при сохранении повышенного уровня государственного спроса.

В этой связи в ЦБ подчеркнули, что действия в области денежно-кредитной политики будут направлены на то, чтобы нейтрализовать последствия от этих факторов для стабилизации инфляции на цели 4% в 2024 году.

При этом в Банке России допустили возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.