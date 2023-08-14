Мировым ценам на рис предсказали новые рекорды

Мировые цены на рис могут установить новый рекорд. Причиной этому станут наводнения в Китае, из-за которых были затоплены основные сельскохозяйственные регионы страны, сообщает CNBC.

Северо-восточный регион крупнейшего производителя риса в мире пострадал из-за тайфуна «Доксури». От наводнений пострадали три провинции, на которые приходится 23 процента производства риса в стране: Внутренняя Монголия, Цзилинь и Хэйлунцзян.

В результате затопления зерновых полей урожайность зерновых снизится в течение года, отметили эксперты Fitch, однако полный масштаб ущерба пока не ясен, так как после «Доксури» КНР грозит еще одно наводнение из-за тайфуна «Ханун». Из-за сокращения производства стоимость зерна на территории Китая поднимется и, если собственные урожаи окажутся недостаточными, стране придется импортировать рис, что может привести к еще большему росту мировых цен.

Согласно Индексу цен от Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (All Rice Price Index), стоимость зерна поднялась до максимума почти за 15 лет. Так, тайский белый рис подорожал до 648 долларов за тонну — это рекордный уровень с октября 2008 года. За последний год его стоимость увеличилась почти на 50 процентов.