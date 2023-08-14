Минфин России раскрыл дефицит бюджета за первое полугодие

Дефицит консолидированного бюджета (включает в себя бюджеты всех уровней) в России по итогам первого полугодия составил 2 триллиона 462,5 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные Минфина сообщает «Интерфакс».

Год назад за этот же период был зафиксирован профицит в размере 2 триллиона 829,5 миллиарда рублей. Доходы консолидированного бюджета упали на 3,5 процента в годовом выражении — до 25 триллионов 384,3 миллиарда рублей. А вот расходы выросли на 18,6 процента, до 27 триллионов 846,8 миллиарда рублей.

Нефтегазовые доходы бюджета за полугодие упали на 47 процентов, до 3 триллионов 381,6 миллиарда рублей, а ненефтегазовые выросли на 10,3 процента, до 22 триллионов 2,7 миллиарда рублей. Таким образом в общем бюджете доля нефтегазовых доходов упала почти в два раза, до 13,3 процента.

Дефицит отдельно федерального бюджета России в первом полугодии 2023 года составил 2 триллиона 350,2 миллиарда рублей. Год назад профицит составлял 1 триллион 482,3 миллиарда рублей. В текущих параметрах бюджета дефицит по итогам года запланирован на уровне 2,9 триллиона рублей.