В Госдуме призвали Центробанк повысить ключевую ставку

Ослабление позиций рубля связано с ростом объемов импорта и повышением спроса на евро и доллары со стороны российских туристов в период летних отпусков. Об этом заявил в интервью «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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Курс евро на Мосбирже впервые превысил 111 рублей, а доллара — 101 рубль с 23 марта этого года — об этом свидетельствуют данные торгов 14 августа. В текущей ситуации, по мнению Аксакова, Центробанку нужно в ближайшее время повысить ключевую ставку, не дожидаясь очередного заседания Совета директоров, которое пройдет 15 сентября. Это решение может стабилизировать ситуацию и не допустить сильного роста цен, удержав инфляцию в пределах 7 процентов, объяснил депутат.

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- Анатолий Геннадьевич, почему ослабление рубля по отношению к доллару и евро в последнее время заметно ускорилось?

- Курс рубля слабеет, это связано с восстановлением импорта. Чтобы закупить товар для импорта, необходимо приобретать валюту — соответственно, спрос на валюту увеличился, и она растет в цене. При этом, экспорт нефти и газа у нас «подсел» в связи с известными событиями. Ну, и понятно, что у нас все- таки бюджет сейчас исполняется с дефицитом. В том числе, вопросы, связанные с поддержкой экономики, социальными выплатами, освоением новых территорий, требуют затрат. И эти затраты покрываются, в том числе, за счет дефицита бюджета. Соответственно, рубль ослабляется. Очевидно, что это влияет на инфляцию, импортные товары дорожают. И Центральный Банк эту ситуацию должен отслеживать для того, чтобы не позволить инфляционным процессам развиться слишком сильно.

- Какое решение, на ваш взгляд, в этой ситуации должен принять Центробанк?

- У Центробанка практически один инструмент — очевидно, что он должен поднять ключевую ставку. Ближайшее плановое заседание Совета директоров ЦБ по рассмотрению ключевой ставки 15 сентября. Но, на мой взгляд, не нужно так долго ждать, стоит провести внеочередное заседание для того, чтобы принять решение о повышении ключевой ставки. Это решение позволит успокоить рынок и снять ажиотаж среди населения. Ведь ослабление рубля сейчас происходит не только под влиянием фундаментальных объективных факторов, но еще из-за определенного ажиотажа — люди начинают скупать иностранную валюту, поскольку видят, что она растет в цене. Это обычное явление, когда цена рубля начинает падать. И для того, чтобы успокоить рынок, ЦБ сейчас должен принять соответствующее решение, чтобы дать сигнал, что все под контролем. А я вас уверяю, что все действительно под контролем. ЦБ владеет ситуацией полностью. И в то же время, относительно слабый рубль выгоден нашей экономике, поскольку дает определенный плюс российским производителям, позволяет конкурировать с иностранными конкурентами. Особенно если учитывать рост импорта в последнее время. Но, думаю, что сейчас этот фактор не должен приниматься во внимание. Главное — обеспечить стабильность на финансовом рынке. Поэтому и нужно о принимать решение о повышении ключевой ставки.

- В каких пределах должно быть это повышение?

- ЦБ, конечно, лучше владеет ситуацией и примет нужно решение. Но, с моей точки зрения, нужно точно повышать в пределах одного процента. И ситуация стабилизируется уже в ближайшее время. В том числе, кстати, это будет связано с завершением периода отпусков. Потому что в определенной степени падение рубля происходит именно в летний период, это тоже факт. Летом люди выезжают за границу и предъявляют повышенный спрос на иностранную валюту. Тем более, сейчас, когда карточками расплачиваться за рубежом нельзя, приходится наличные покупать. И этот фактор тоже влияет на ослабление рубля, пусть и не в фундаментальном смысле.

- Когда удастся укрепить рубль, каким будет его курс в перспективе?

- По поводу рубля точный прогноз дать сложно. Но, я думаю, что ситуация стабилизируется. Вообще, в принципе рубль «перелетел» равновесную величину по отношению к другим иностранным валютам и довольно прилично. И как только ЦБ примет решение о повышении ключевой ставки это равновесие будет восстановлено.

- Как вы считаете, падение курса рубля повлияет серьезным образом на жизнь россиян?

- С моей точки зрения простому народу наплевать на ослабление рубля… Я нахожусь в Чувашии, активно общаюсь с избирателями — никто у меня не спрашивает про рубль и доллар. В Москве, может быть, из-за этого шарахаются из стороны в сторону, да и то только в определенной части общества.

- В конечном итоге вся эта ситуация приведет к повышению ставок по кредитам?

- Если ключевая ставка будет поднята, то и ставки по кредитам вырастут, деньги станут дороже. Но мы видим, что кредитование растет довольно высокими темпами несмотря на предыдущее повышение ключевой ставки — почти на 20 процентов, а по некоторым позициям даже больше. Например, по ипотечному кредитованию и кредитам малому и среднему бизнеса. То есть, в принципе, бизнес чувствует себя уверенно, и эти ставки его не пугают. Конечно, лучше чтобы они были ниже, но, видимо бизнес, исходя из хорошей рыночной конъюнктуры охотно берет кредиты, чтобы обеспечить свою деятельность.

- И все же кредиты для людей станут менее доступными?

- Да, но повышенный спрос на кредиты это инфляционный фактор, что нужно учитывать. В принципе, думаю, нам нужно остужать пыл потребительского кредитования особенно необеспеченного.

- А рост цен замедлится в целом, если ЦБ повысит ключевую ставку?