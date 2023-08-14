Назван курс валют, при котором поездки за рубеж станут роскошью

Россияне перестанут путешествовать по планете, если курс доллара поднимется до 120 рублей за единицу, а евро - до 150, предположил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Об этом пишет «Парламентская газета».

«Психологическая отметка находится на уровне 115-120 за доллар и 140-150 за евро», - пояснил Мурадян.

По его мнению, при этом курсе поездки за рубеж становятся недоступными для многих путешественников, их могут позволить себе только обеспеченные люди.

Представитель ассоциации «Альянс туристических агентств», в свою очередь, рассказал, что россияне уже пытаются экономить на заграничных поездках.