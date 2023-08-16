Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в июне текущего года сократился на $3 млн по сравнению с предшествующим месяцем и составил $33 млн. Это следует из опубликованных документов Минфина США.

В мае этот показатель составлял $36 млн, в апреле - $35 млн, в марте - $77 млн, в феврале - $75 млн.

В июне на долгосрочные облигации в российских вложениях пришлось $27 млн (в мае - $28 млн), на краткосрочные - $6 млн (в мае - $8 млн).

Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года: в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае - до $14,9 млрд.