Часть трудовых мигрантов может уехать из России из-за ослабления рубля

Половина трудовых мигрантов может уехать из России из-за ослабления рубля и снижения доходов. Об этом со ссылкой на главу узбекской диаспоры Москвы Бахрома Исмаилова сообщает газета «Ведомости».

Как показал опрос, проведенный среди представителей узбекской диаспоры, в котором приняло участие 22 800 человек, половина мигрантов думают о том, чтобы уехать из России в связи с ростом курса доллара. Четверть респондентов не планирует покидать страну, еще столько же не определилась с ответом.

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Из-за ослабления рубля заработки иностранных граждан в России становятся сопоставимыми с доходами на родине, заявил Исмаилов. Поэтому отток рабочих рук ждет в первую очередь наименее оплачиваемые сферы: ритейл, общепит, клининг, кейтеринг, курьерская доставка и сельское хозяйство.

По данным МГУ и общественной организации «Федерация мигрантов России», средняя зарплата трудовых мигрантов в России в 2021 году составляла 47,1 тысячи рублей. Больше всего платили строителям и занятым в ремонтах (54 тысячи рублей), меньше всего — занятым в сельском хозяйстве (37 тысяч рублей)

Помимо ослабления рубля мигрантов подталкивает к отъезду комиссия на перевод средств за рубеж и «утрированно» освещающие рейды правоохранительных органов против мигрантов СМИ и соцсети, добавил председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов.

Минтруд пообещал, что в 2030 году число трудовых мигрантов в России вырастет до 3,5 миллиона человек. По сравнению с 2022 годом их станет на 400 тысяч человек больше. Экспертов ВНИИ считают, что ожидания Минтруда завышены, так как конкуренция за сотрудников из Средней Азии резко выросла за счет зарплатного предложения.