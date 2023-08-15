ЦБ принял решение о ключевой ставке
Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 12%. Это следует из пресс-релиза регулятора.
ЦБ пояснил, что мера была принята в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.
Центробанк указывает на усиление инфляционного давления в стране. По его данным, на 7 августа показатель годовой инфляции вырос до 4,4%. Также ЦБ отмечает, что текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться.
«Принятое Банком России решение направлено на обеспечение такой динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году и ее стабилизации вблизи 4% в дальнейшем», - подчеркнул регулятор.
Он также уточнил, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Центробанк считает, что годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году.
О том, что ЦБ проведет внеочередное заседание по ключевой ставке, стало известно накануне вечером.
Следующее заседание Совета директоров Банка России пройдет 15 сентября.
21 июля Банк России объявил о повышении ключевой ставки на 100 б.п., до 8,50% годовых.
Заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявлял, что в России ключевая ставка ЦБ, вероятно, будет повышаться.