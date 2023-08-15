Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 12%. Это следует из пресс-релиза регулятора.

ЦБ пояснил, что мера была принята в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.

Центробанк указывает на усиление инфляционного давления в стране. По его данным, на 7 августа показатель годовой инфляции вырос до 4,4%. Также ЦБ отмечает, что текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться.

«Принятое Банком России решение направлено на обеспечение такой динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году и ее стабилизации вблизи 4% в дальнейшем», - подчеркнул регулятор.

Он также уточнил, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Центробанк считает, что годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году.

О том, что ЦБ проведет внеочередное заседание по ключевой ставке, стало известно накануне вечером.

Следующее заседание Совета директоров Банка России пройдет 15 сентября.

21 июля Банк России объявил о повышении ключевой ставки на 100 б.п., до 8,50% годовых.