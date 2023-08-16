Из порта Одессы по временному коридору вышло первое судно

Из порта Одессы вышло первое судно после прекращения зерновой сделки. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, контейнеровоз Joseph Schulte с более чем 30 тысячами тонн груза движется по установленному для гражданских судов временному коридору в сторону Босфора. Оно находилось в одесском порту с 23 февраля 2022 года. Кубраков подчеркнул, что это первое судно, которое покинуло порт Одессы 16 июля.

Напомним, что ранее военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщили, что Киев откроет временные коридоры для торговых судов, следующих в направлении или из черноморских портов. 12 августа власти Украины начали регистрацию судов, которые готовы идти этими маршрутами.