Эксперт назвал меру, которой нужно подкрепить повышение ключевой ставки

Финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев считает целесообразным подкрепить увеличение ключевой ставки мерами со стороны правительства. Он выступает за ограничение вывода капитала, в том числе валютной выручки, за границу, передает агентство «Прайм».

Накануне Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 350 б.п., до 12,00% годовых. ЦБ пояснил, что мера была принята в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. Валютный рынок отреагировал на шаг регулятора. В частности, доллар подорожал до 98,24 рубля.

Эксперт назвал динамику «реакцией на то, что сказали "А", но не сказали "Б"».

«То есть подняли ставку, но не запретили отток капитала и продажу валютной выручки», — отметил собеседник.

По его словам, валютные спекулянты могут продолжать получать доходы от атаки на рубль. В этой связи сейчас требуется принятие мер со стороны правительства, указал Лосев.