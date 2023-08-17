Гендиректор холдинга Т1 Калганов покидает компанию

Генеральный директор российского холдинга Т1 Игорь Калганов покидает свою должность и компанию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

"Игорь Калганов покидает холдинг Т1", - сообщили в пресс-службе.

Калганов был назначен на должность в мае 2022 года. В прошлом занимал должности СТО и вице-президента "ИКС Холдинга", технического директора "дочки" "Мегафона",руководителя направления в Mail.ru Group.

Оборот российского IТ-холдинга T1 в 2022 году в сравнении с 2021 годом вырос на 90%, до 166,7 млрд рублей.