В Италии показали крабов, которые наносят ущерб местной экономике

Президент итальянской области Венето Лука Дзайя продемонстрировал журналистам пару голубых крабов, деятельность которых наносит серьёзный ущерб в Адриатическом море. Об этом сообщает РИА «Новости».

Журналистам показали крупную пару голубых крабов – самца и самку. По словам Дзайи, распространение этого вида в новую среду обитания станет «катастрофой», так как голубые крабы в огромных количествах уничтожают местную экосистему.

«Он уничтожает все: открывает устрицы, мидии, моллюски, это катастрофа», – заявил он.

Дзайя также добавил, что власти Венето собираются разместить в море 300 сетей для контроля за популяцией краба.

Деятельность голубых крабов уже оказала определённое влияние на Венето – рестораны в области испытывают дефицит моллюсков, на которых активно охотятся голубые крабы. Впрочем, некоторые заведения уже добавили в меню блюда из самого голубого краба.