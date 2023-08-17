В России предложили способ снизить стоимость строительства

«Если в этом месте что-то будет найдено в культурном слое, то только после этого необходимо будет делать раскопы, а историко-культурная экспертиза определит, насколько там есть что-то ценное. Но если мы разведкой выясним, что там ничего нет, то можно сразу проектировать и строить то, что планировалось», — сообщила депутат.