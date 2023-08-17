Bloomberg допустил выход Аргентины из Mercosur

Кандидат в президенты Аргентины Хавьер Милей, набравший ранее больше всего голосов на праймериз, раскритиковал деятельность стран Южноамериканского общего рынка (Mercosur). Как предполагает агентство Bloomberg, страна может выйти из этого объединения в случае его победы на выборах.

"Mercosur - это таможенный союз низкого качества, который создает торговые перекосы и вредит своим участникам", - сказал политик в интервью агентству.

Как отмечает Bloomberg, вероятно, в случае избрания президентом Милей "выйдет из объединения".

Политик также заявил, что не будет поддерживать отношения со странами, где у власти находятся социалисты.

"У меня нет партнеров-социалистов", - прокомментировал Милей вопрос журналиста о будущих отношениях с лидерами Мексики, Чили и Колумбии.

Кандидат в президенты также раскритиковал политику Венесуэлы, Никарагуа и Кубы. Такие изменения во внешнеполитическом курсе "негативно скажутся на Аргентине", отмечает агентство. При этом Милей подчеркнул, что готов сотрудничать с любым президентом США, которого выберет американский народ.

В воскресенье в Аргентине прошли праймериз. По их итогам были определены кандидаты в президенты, которые примут участие в выборах 22 октября. Больше всего голосов (30,04%) получил либертарианец Милей, которому опросы прогнозировали третье или четвертое место. Правительственный альянс "Союз ради родины", от которого выдвигается министр экономики Аргентины Серхио Масса, поддержали 27,27% избирателей.